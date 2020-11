FAKTA: Vilfort og Laudrup scorede i seneste sejr over Belgien

Det danske fodboldlandshold skal onsdag aften møde Belgien i en afgørende kamp i Nations League-gruppespillet.

Det er en modstander, som Danmark ikke så tit møder, og derfor skal man helt tilbage til 1995 for at finde Danmarks seneste sejr over Belgien. Dengang vandt Danmark 3-1 på udebane i en EM-kvalifikationskamp efter scoringer af Michael Laudrup, Mikkel Beck og Kim Vilfort.