FAKTA: VM-livline og millioner står på spil mod Belgien

Det danske fodboldlandshold kan onsdag vinde sin gruppe i Nations League-gruppespillet. Gruppesejren kan være en vej til VM i 2022, hvis Danmark ikke bliver nummer et eller to i sin VM-kvalifikationsgruppe.

* De ti toere i kvalifikationsgrupperne plus to hold fra Nations League skal spille om de tre sidste pladser i marts 2022.

* De to hold fra Nations League, som kommer med i playoffkampene om VM-billetter, er de bedst rangerede gruppevindere fra Nations League, som ikke bliver nummer et eller to i deres respektive VM-kvalifikationsgrupper i 2021.

* Gruppevindere fra niveau A (Danmarks niveau) er bedre rangeret end vindere fra niveau B, som igen er bedre rangeret end vindere fra niveau C og så fremdeles.

* Danmark er i Nations League-gruppe med Belgien, England og Island, og efter onsdagens kamp har Danmark mødt alle hold både ude og hjemme. Før kampen mod Belgien ved danskerne, at en sejr er påkrævet for at vinde gruppen og få en VM-livline.

Der står millioner af kroner på spil mod Belgien:

* Der er stor økonomisk forskel på, om Danmark bliver nummer et eller to i Nations League-gruppen.

* Alle hold på Nations Leagues A-niveau har fået cirka 17 millioner kroner for deltagelsen. Alle gruppevindere får et tilsvarende beløb i bonus - nummer to får intet.

* Ud over bonussen for en gruppesejr kvalificerer gruppevinderen sig til et Final 4-stævne, der spilles næste år. Det dårligste af de fire hold ved stævnet får cirka 18,5 millioner kroner for deltagelsen, nummer tre får 7,5 millioner mere, nummer to yderligere 7,5 millioner mere, mens den samlede vinder af Nations League scorer cirka 45 millioner kroner på deltagelsen i Final 4.

* En gruppesejr kan derfor anslås til at være mindst 35 millioner kroner værd for DBU. Dertil kommer eventuelle bonusaftaler med sponsorer.

Kilde: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).