FAKTA: VM i ishockey mangler medvært

Her kan du blive klogere på dette års ishockey-VM:

* Afholdes fra 21. maj til 6. juni.

* Riga i Letland og Minsk i Hviderusland skulle have været værter, men nu skal der findes en erstatning for sidstnævnte. Danmarks Ishockey Forbund (DIU) har meddelt, at man er klar til at overtage værtskabet og afvikle kampene i Herning. Det samme har Bratislava i Slovakiet, mens Riga også er i spil til at overtage hele slutrunden.

* VM afholdes normalt årligt, men blev sidste år aflyst på grund af coronapandemien.

* 16 lande - herunder Danmark - deltager. De er opdelt i to grupper:

- Gruppe A: Rusland, Sverige, Tjekkiet, Schweiz, Slovakiet, Danmark, Hviderusland og Storbritannien.

- Gruppe B: Canada, Finland, USA, Tyskland, Letland, Norge, Italien og Kasakhstan.

* Finland er forsvarende verdensmester efter en finalesejr over Canada i 2019.

* Danmarks bedste placering ved et VM er en ottendeplads - det skete i både 2010 og 2016.

Kilder: IIHF.com.