FAKTA: Tysk topfodbold genoptages med lokalopgør

Coronavirussets indtog i Europa satte et brat stop for afviklingen af nærmest alt fodbold, men nu er Tyskland klar til at spille igen. Bliv klogere på genåbningen af de europæiske topdivisioner her:

* Den tyske topdivision, Bundesligaen, genåbner sæsonen den 16. maj med derbyopgøret mellem Schalke 04 og Borussia Dortmund.