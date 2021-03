FAKTA: To ud af fem danskere ønsker boykot af Qatar-VM

En meningsmåling foretaget af Voxmeter viser, at mere en to ud fem danskere mener, at Danmark bør boykotte næste års VM i herrefodbold i Qatar.

Nej: 31,1 procent.

Ved ikke: 24,5 procent.

Hvem, mener du, bør træffe beslutningen om, hvorvidt VM i Qatar skal boykottes?

Idrætten: 46,8 procent.

Politikerne: 33,9 procent.

Ved ikke: 19,3 procent.

* Baggrund:

I forrige uge berettede avisen The Guardian, at 6500 gæstearbejdere i Qatar har mistet livet, siden ørkenstaten i 2010 blev tildelt VM-slutrunden.

I Norge debatteres en mulig VM-boykot heftigt i øjeblikket, og flere klubber mener, at Norge bør boykotte VM i Qatar.

Dansk Boldspil-Union, Danmarks Idrætsforbund og Amnesty anbefaler ikke en VM-boykot, men at Danmark gennem kritisk dialog og tilstedeværelse arbejder for at forbedre forholdene for gæstearbejderne.