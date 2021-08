FAKTA: Tilskuerne vender gradvist tilbage i fodboldeuropa

Her er et overblik over den aktuelle tilskuersituation i udvalgte europæiske fodboldligaer og turneringer:

* Premier League:

Der er ikke længere afstandskrav på engelske fodboldstadioner. Derfor kan opgørene i Premier League spilles med fuld kapacitet. Allerede i den forgangne weekend var der tilskuere i tusindvis på lægterne i de lavere engelske rækker. Tilskuerne skal være færdigvaccinerede eller have en op til to døgn gammel negativ coronatest - men alle skal ikke nødvendigvis fremvise den, da der kun vil blive foretaget stikprøvekontroller.

* La Liga:

Når La Liga begynder fredag aften må op til 40 procent af stadionkapaciteten udnyttes, såfremt man samtidig kan opfylde afstandskravet på 1,5 meter mellem hver fan. Alle fans skal bære mundbind hele tiden. De må gerne drikke væske, men ikke spise eller ryge på tribunerne. Udebanefans er ikke tilladt. Restriktionerne gælder som minimum i de tre første spillerunder.

* Serie A:

Når Serie A-sæsonen begynder i næste uge, må op til 50 procent af stadionkapaciteten udnyttes, da der er krav om, at hvert andet sæde skal være tomt. Kun vaccinerede personer må komme ind til kampene. Udebanefans er tilladt.

* Bundesligaen:

Når Bundesligaen begynder i weekenden, må op til 50 procent af tilskuerkapaciteten udnyttes, så længe det samlede antal tilskuere ikke overstiger 25.000. Tilskuerne skal kunne fremvise enten en frisk negativ coronatest, bevis på et gennemført vaccinationsforløb eller bevis på tidligere at have været coronasmittet. Fra tredje spillerunde er udebanefans tilladt.

* Ligue 1:

Den franske liga begyndte i sidste uge uden afstandskrav eller andre kapacitetsreducerende restriktioner. Der dog krav om at have et gyldigt fransk coronapas. Det kan man få på tre måder: en frisk negativ coronatest, bevis på gennemført vaccinationsforløb (to stik) eller en positiv PCR-test inden for det seneste halve år. Udebanefans er tilladt.

* Superligaen:

Der er ikke længere afstandskrav på superligastadionerne, som derfor igen kan fyldes. Der er krav om et gyldigt coronapas til kampene. Udebanefans er tilladt.

* Champions League / Europa League / Conference League:

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) læner sig op ad de nationale tilskuerrestriktioner i hjemmeholdets land. Udebanefans er dog ikke tilladt til kvalifikationskampene i de europæiske turneringer. Der er ikke taget en beslutning om, hvorvidt udebanefans må overvære kampe i de europæiske gruppespil. Udebanefans er heller ikke tilladt til de kommende VM-kvalifikationskampe i september.

* I de enkelte lande kan der være lokale eller regionale restriktioner, der reducerer tilskuerkapaciteten for hold i det berørte område.

Kilder: Premier League, La Liga, Serie A, Ritzau, AFP, Reuters, Uefa.