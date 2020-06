FAKTA: Ti år med store bølgeskvulp i Esbjerg

Esbjerg er i næste sæson en 1.-divisionsklub igen.

Bliv her klogere på klubbens op- og nedture igennem de sidste ti år:

* 2010/11: Rykker ud af Superligaen.

På sidste spilledag rykker Esbjerg ud af Superligaen sammen med Randers FC, efter at de to klubber spiller 2-2 i sidste spillerunde. Det er dermed enden på ti sæsoner i træk i landets bedste række for vestjyderne.