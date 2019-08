FAKTA: Thorbjørn Olesen-sagen kort

* 1. august bliver danskeren officielt tiltalt efter to milde voldsparagraffer samt at være beruset om bord på et fly.

* 21. august skal Thorbjørn Olesen for en dommer i Uxbridge Magistrates' Court i London klokken 14.

* Der er sat en halv time af til høringen.

* Han er tiltalt for "sexual assault on a female", hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke. Ifølge engelsk lov kan det give bøde og eller fængselsstraf op til seks måneder.

* Han er tiltalt for "assault by beating", hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre karakter, hvor offeret er blevet forulempet, men ikke er blevet tilføjet fysiske skader. Der kan i disse sager gives bøde og/eller fængselsstraf i op til seks måneder.

* Han er tiltalt for at være beruset om bord på et fly, hvilket kan skabe fare for sikkerheden. Det kan straffes med bøde.

* Helt frem til høringens start onsdag eftermiddag kan der ske ændringer i anklageskriftet.

Kilder: Jyllands-Posten, Ritzau, North London Magistrates Court Admin Centre.