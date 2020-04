FAKTA: Tennisfolk begræder forståelig Wimbledon-aflysning

Her er et udpluk af reaktioner fra tennissportens stjerner på Twitter:

Serena Williams, med 23 grand slam-titler på CV'et skrev:

- Jeg er rystet.

Den forsvarende mester i damesingle, Simona Halep:

- Så ked af at høre, at Wimbledon ikke bliver spillet i år. Sidste års finale vil for evigt være et af de glædeligste minder i mit liv.

- Men vi går igennem noget, som er større end tennis, og Wimbledon skal nok vende tilbage. Og det betyder, at jeg har endnu længere til at glæde mig til mit titelforsvar.

Billie Jean King, 12 gange grand slam-vinder i single:

- Jeg forstår og bakker 100 procent op om beslutningen fra ledelsen, og det er vigtigt, at vi holder fokus på dem, som er hårdest ramt af denne pandemi.

- Jeg har været heldig at være ved Wimbledon hvert år siden 1961, og jeg kommer helt sikkert til at savne det i år.

Petra Kvitova, dobbelt Wimbledon-vinder:

- Uden tvivl en svær en at sluge. Det er ikke bare en særlig turnering for mig. Det er en turnering, som har været en del af historien i så lang tid, at det vil efterlade et stort hul i kalenderen.

- Jeg vil savne at spille på det smukke græs og være klædt i hvidt, men vi ved selvfølgelig, at den vil komme tilbage næste år endnu bedre. Og vi vil måske alle sætte endnu mere pris på den.

Kilder: Reuters