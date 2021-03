FAKTA: Superligaklubber er fåmælte i debat om VM-boykot

- Vi har en holdning til, at VM afvikles i Qatar, ja. Men det er en holdning, som vi vil dele med DBU, hvis de ønsker at høre den. Og hvis de har det ønske, så er det en drøftelse, vi har med dem og ikke med andre.

* Randers FC:

- Vi kommer som klub ikke til at melde noget individuelt ud på nuværende tidspunkt, men henviser til Divisionsforeningen og en eventuel udmelding fra deres side.

* Sønderjyske:

- Der har ikke på nuværende tidspunkt været drøftet en officiel holdning omkring VM i Qatar i Sønderjyske.

* AC Horsens:

- Vi henviser til Divisionsforeningen.

* OB:

- Det ønsker vi ikke at kommentere på.

* FC København:

- Ingen holdning.

* Vejle:

- Vejle Boldklub har ingen kommentarer til den igangværende diskussion.

* Brøndby:

- Opfordringen fra en række norske klubber til det norske fodboldforbund om at boykotte VM i Qatar er med til at skabe en relevant debat i Norge. Vi oplever, at den debat allerede finder sted i Danmark og har været i gang, siden det blev drøftet sidste vinter, om danske klubber burde tage til Dubai på træningslejr eller ej. Vi har fuld tiltro til, at DBU og deres politiske bagland gør det, de mener, er det rigtige i for hold til VM i Qatar.

* AaB:

- Vi henviser til Divisionsforeningen.

* AGF:

- Vi henviser til Divisionsforeningen.

* Lyngby:

- Ingen holdning.

* Divisionsforeningen:

- Ingen holdning.