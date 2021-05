FAKTA: Super League faldt hurtigt til jorden

Her er en tidslinje over det storstilede projekt Super League, der kollapsede efter få dage:

Klubberne melder sig som medstiftere og søger yderligere tre storklubber, der skal være garanteret en plads år efter år.

Planen mødes af massiv modstand fra de store fodboldforbund, toppolitikere, fans og andre fodboldklubber.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) truer de involverede klubber med udelukkelse fra nationale og internationale turneringer.

Juventus-formand Andrea Agnelli trækker sig som formand for Europæiske Fodboldklubbers Sammenslutning (ECA).

* 20. april: Paris Saint-Germain og Bayern München meddeler officielt, at de ikke vil deltage.

Efter to dages hård kritik af den nye turnering trækker alle de seks engelske klubber sig som de første fra turneringen. Siden undlader kun Real Madrid, Barcelona og Juventus at trække sig officielt fra projektet. Agnelli konstaterer dog, at Super League ikke kan fortsætte.

* 21. april: PSG-præsident Nasser Al-Khelaifi vælges som ny formand for ECA.

* 22. april: Real Madrid- og Super League-præsident Florentino Pérez siger, at Super League blot er sat på standby. Barcelona-præsident Joan Laporta kalder Super League for en nødvendighed.

* 25. april: Præsidenten for Uefa, Aleksander Ceferin, siger, at alle de 12 stiftende klubber vil blive straffet, men at de skal straffes forskelligt.

- Alle skal tage ansvar for det, der skete, for vi kan ikke lade, som om ingenting er sket.

- Men for mig er der en klar forskel på de engelske klubber og de seks øvrige. De engelske trak sig ud først, og de indrømmede, at de havde lavet en fejl. Det kræver mod at sige, at de tog fejl.

- Men alle vil blive stillet til ansvar. Hvordan det sker, vil vi nu se nærmere på, siger han.

* 7. maj: Uefa straffer de ni klubber, der allerede har trukket sig ud af Super League-projektet med bøder.

Klubberne skal betale, hvad der svarer til fem procent af de indtægter, en sæson med europæiske kampe vil give dem. Samtidig skal de tilsammen donere 15 millioner euro, der skal gå til børne-, ungdoms- og græsrodsfodbold rundt om i Europa.

Derudover venter der en bøde på 100 millioner euro, hvis de igen skulle lægge an til at danne en udbryderliga som Super League.

De ni klubber forpligter sig desuden til at være en del af Uefas turneringssystem fremover og erkender, at Super League-projektet var en fejl.

* 12. maj: Uefa påbegynder en undersøgelse af de tre resterende klubber i Super League-projektet, Barcelona, Real Madrid og Juventus.

* 25. maj: Uefa åbner en regulær disciplinærsag mod Juventus', Barcelonas og Real Madrids involvering i Super League.

Kilder: AFP, Reuters, dpa, Ritzau.