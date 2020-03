FAKTA: Sportsstjerner bekæmper coronakrise med donationer

Nogle har lavet indsamlinger til de mange hospitaler, der i øjeblikket er under pres. En klubejer har stillet et hotel til rådighed for sundhedsvæsenet og et landshold har doneret godt 18 millioner kroner.

Flere sportsstjerner har valgt at støtte kampen mod coronavirus, der i øjeblikket spreder sig over store dele af verden.

Her er et udpluk af de mange sportsfolk, der forsøger at kæmpe imod coronakrisen.

* Zlatan Ibrahimovic

Den svenske fodboldstjerne har startet en indsamling for at hjælpe og styrke de italienske hospitaler. Ibrahimovic har spillet i Italien i store dele af sin karriere, og han repræsenterer i øjeblikket AC Milan.

- Italien har altid givet mig sig meget, og i den her dramatiske tid vil jeg gerne give endnu mere tilbage til dette land, som jeg elsker, siger han.

Zlatan Ibrahimovic har ifølge det svenske nyhedsbureau TT doneret en million svenske kroner (670.000 danske kroner). I løbet af en time havde over 400 mennesker doneret til indsamlingen.

Italiens tidligere premierminister og forhenværende ejer af AC Milan, Silvio Berlusconi, samt Agnelli-familien, der er involveret i Juventus, har hver doneret ti millioner euro (75 millioner kroner) til sundhedsvæsenet.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirus med 35.700 smittetilfælde og 2978 døde.

* Paul Pogba

Den franske fodboldspiller fyldte søndag 27 år og startede samme dag en Facebook-indsamling i kampen mod coronavirus gennem FN's børnehjælpsorganisation Unicef.

Målet var at nå op på 27.000 pund (220.000 kroner), og lykkedes det, så vil Manchester United-profilen fordoble beløbet med sine egne penge. Onsdag er Pogba dog fortsat et godt stykke fra at nå målsætningen.

Storbritannien har haft 2626 smittetilfælde og 104 er døde som følge af coronavirus.

* Simona Halep

Den rumænske tennisspiller har doneret penge til indkøb af medicinsk udstyr til hospitalsvæsenet i hjemlandet.

Det fortalte den regerende Wimbledon-mester tirsdag i et videoopslag på Facebook, hvor hun specifikt nævnte hospitalerne i Bukarest og Constanta.

Rumænien har samlet set haft 260 tilfælde, hvor personer er blevet ramt af coronavirus.

* Roman Abramovich

Den russiske ejer af fodboldklubben Chelsea har stillet et hotel på klubbens hjemmebane, Stamford Bridge, til rådighed for hospitalspersonale i London.

Hotelværelserne kan bruges af personale, der bor langt væk fra hospitalerne i centrum af London. Tilbuddet gælder i første omgang i to måneder, men det kan forlænges.

Efterfølgende har den tidligere Manchester United-spiller Gary Neville fulgt op på Abramovichs eksempel. Neville er medejer af to hoteller i Manchester, og han stiller nu 176 senge til rådighed for hospitalspersonale.

* Tysklands fodboldlandshold

Det mandlige tyske fodboldlandshold har doneret 2,5 millioner euro (18,7 millioner kroner) til kampen mod coronavirus. Det fortæller anfører og målmand, Manuel Neuer, i en video på Instagram.

- Vi skal passe på hinanden i en tid som denne. Vi spillere på landsholdet har tænkt os om, og vi vil donere til en god sag, siger målmanden i Instagram-videoen.

Kilder: Facebook, Instagram, Reuters, AFP og TT.