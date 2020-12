FAKTA: Sejr over Frankrig vil give meget farbar EM-vej

Med Ruslands sejr over Sverige mandag aften i gruppe B ved EM i kvindehåndbold åbnede der sig en meget fordelagtig vej til semifinalen for vinderen af tirsdagens opgør mellem Danmark og Frankrig.

Dette ved vi om Danmarks kommende mellemrunde lige nu:

* Fra gruppe B kommer Rusland over med de maksimale fire point, mens både Sverige og Spanien kun får et enkelt point med over hver.

* Vinderen af Danmark og Frankrig vil komme over i puljen med fire point, mens taberen får to point med over. Spiller holdene uafgjort, får begge tre point med over. Vinderen af Slovenien-Montenegro kommer over med nul point.

* Alle holdene spiller tre kampe i mellemrunden mod de respektive hold, som kommer over fra modsatte indledende gruppe. Det vil sige, at de tre hold fra Danmarks gruppe skal møde Rusland, Sverige og Spanien.

* De to bedste hold efter tre kampe i mellemrunden går til semifinalerne, hvor de møder de to bedste hold fra mellemrunden, som er sat sammen af holdene fra indledende gruppe C og D.

* Nummer tre i de respektive mellemrundegrupper mødes i en kamp om femtepladsen.

* En plads i semifinalen vil samtidig sikre en plads ved VM i 2021.

Kilde: women2020.ehf-euro.com.