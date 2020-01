FAKTA: Sagt om Christian Eriksen

- Det eneste, jeg kan sige, er, at Eriksen, siden jeg er kommet hertil, har opført sig meget, meget professionelt over for mig og holdet.

Det skete, efter at danskeren ikke har ønsket at forlænge kontrakten med sin engelske klub.

* Landstræner Åge Hareide, 8. oktober 2019:

- Tottenham har været skidt kørende i den sidste tid. Det er svært for Christian også at stråle, når holdet ikke fungerer 100 procent. Jeg håber, at landsholdet kan være et fristed for Christian, så vi får ham i gang, fordi han er i vante omgivelser.

* Daværende Tottenham-manager Mauricio Pochettino, 12. september 2019 (AFP):

- Han er glad. Han har hele tiden været glad. Han har aldrig sagt, at han ikke var glad for at være her.

* Tottenham-angriber Harry Kane, 10. august 2019:

- Han dikterer kampenes tempo, og det er perfekt for mig, for så kan jeg lave mine små bevægelser ud fra det.

* Tidligere landstræner Morten Olsen, 30. april 2019:

- Det har udviklet ham at komme til en konkurrencemæssig og fysisk hårdere liga. Han har taget de rigtige, små skridt hele tiden, så han nu kan præge både Tottenham og landsholdet. Han er gået fra at være en, der lavede mange assister, til at være en, der også laver afgørende mål. Kan man begge dele, så er man en topspiller i Europa på højde med Kevin De Bruyne og andre stjerner.

* Daværende Tottenham-manager Mauricio Pochettino, 3. januar 2019 (BBC):

- Det vil være fantastisk, hvis han binder sig til klubben på lang sigt. Han er glad for at være her. Han viser sit engagement, men det er ikke kun i vores hænder.

* Daværende Tottenham-manager Mauricio Pochettino, 2. marts 2016 (Tottenham Journal):

- I mine øjne er han en topspiller, men også et topmenneske.

* Daværende Tottenham-manager Tim Sherwood, 21. april 2014 (Sky Sports):

- Han er lige blevet 22 år, men har et hoved som en 35-årig. Han ved, hvornår han skal sætte tempoet op, og hvornår han skal sænke det.

* Daværende Ajax-træner Frank de Boer, 1. januar 2011 (B.T.):

- Christian er en perfekt nummer 10 i Ajax' klassiske system, og han er en nøglespiller for os.