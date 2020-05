FAKTA: Sagen om skrivebordsnedrykningerne

Nordsjælland Håndbold, EH Aalborg og Odder Håndbold har sendt et brev til Divisionsforeningen, hvor de opfordrer til, at de danske eliteklubber i fællesskab bliver enige om en løsning, der indebærer, at ingen klubber rykker ud af ligaerne.

Det sker, efter at Håndboldens Appelinstans tirsdag ophævede Dansk Håndbold Forbunds (DHF) beslutning om, at sæsonen for ligaen og 1. division afsluttes uden at blive spillet færdig.

Det betyder, at DHF's repræsentantskab nu skal træffe en beslutning om sæsonafslutningen samt nedrykning, og det ønsker de tre klubber ikke.

Her får du et overblik over sagen:

11. marts: Der bliver senest spillet ligahåndbold i Danmark, da Aalborg Håndbold på hjemmebane slår Mors-Thy i herrernes bedste række. Samme dag suspenderer Dansk Håndbold Forbund (DHF) ligaerne og 1. division på grund af coronakrisen.

13. marts: DHF beslutter af afblæse turneringerne for alle rækker undtagen ligaen og 1. division for mænd og kvinder.

7. april: DHF beslutter at afslutte sæsonen før tid for de danske håndboldligaer og 1. division.

Team Esbjerg og Aalborg Håndbold kåres som danske mestre for henholdsvis damer og herrer, mens EH Aalborg hos kvinderne og Nordsjælland Håndbold hos herrerne rykker ned.

I 1. division rykker Vendsyssel Håndbold op i kvindeligaen, mens Sæby HK og IF Stjernen rykker ned i 2. division. Hos herrerne i 1. division rykker TMS Ringsted op i ligaen, mens Odder Håndbold, FIF og Roskilde Håndbold rykker ned i 2. division.

20. april: Nordsjælland Håndbold og EH Aalborg appellerer DHF's afgørelse om nedrykning til Håndboldens Appelinstans.

21. april: Odder Håndbold følger trop og appellerer ligeledes klubbens nedrykning til 2. division.

27. april: Håndboldens Appelinstans sender en mail til alle klubber i ligaen og 1. division for herrer og damer. Klubberne anmodes om senest 29. april at komme med eventuelle bemærkninger til, at flere klubber er blevet tvangsnedrykket.

5. maj: Håndbolds Appelinstans kommer med sin kendelse og ophæver DHF's beslutning om, at sæsonen for ligaen og 1. division afsluttes uden at blive spillet færdig.

Det betyder, at beslutningen i stedet skal træffes i DHF's repræsentantskab.

7. maj: Nordsjælland Håndbold, EH Aalborg og Odder Håndbold sender et brev til Divisionsforeningen, hvor de opfordrer til, at de danske eliteklubber i fællesskab bliver enige om en løsning, så den ikke skal træffes af repræsentantskabet.

- Vi vil opfordre Divisionsforeningens bestyrelse til at arbejde for, at der i egne rækker træffes en beslutning om afslutning på sæsonen med kåring af de medaljetagere og oprykkere som allerede skitseret, men med den ændring at tvangsnedrykningerne fjernes, står der i brevet.

Kilder: DHF, Ritzau.