FAKTA: Sagen om skrivebordsnedrykningerne

Afgørelsen forholder sig ikke til nedrykninger og andre sportslige kendelser. Appelinstansen slår blot fast, at udvalget ikke havde hjemmel til at træffe den afgørelse, der blev truffet.

Håndboldens Appelinstans har ophævet Dansk Håndbold Forbunds (DHF) beslutning om, at sæsonen for ligaen og 1. division afsluttes uden at blive spillet færdig.

Udvalget for Professionel Håndbold under DHF vil nu indkalde til et ekstraordinært møde for at finde ud af, hvad der skal ske.

Her får du et overblik over sagen:

11. marts: Der bliver senest spillet ligahåndbold i Danmark, da Aalborg Håndbold på hjemmebane slår Mors-Thy i herrernes bedste række. Samme dag suspenderer Dansk Håndbold Forbund (DHF) ligaerne og 1. division på grund af coronakrisen.

13. marts: DHF beslutter af afblæse turneringerne for alle række undtagen ligaen og 1. division for mænd og kvinder.

7. april: DHF beslutter at afslutte sæsonen før tid for de danske håndboldligaer og 1. division.

Team Esbjerg og Aalborg Håndbold kåres som danske mestre for henholdsvis damer og herrer, mens EH Aalborg hos kvinderne og Nordsjælland Håndbold hos herrerne rykker ned.

I 1. division rykker Vendsyssel Håndbold op i kvindeligaen, mens Sæby HK og IF Stjernen rykker ned i 2. division. Hos herrerne i 1. division rykker TMS Ringsted op i ligaen, mens Odder Håndbold, FIF og Roskilde Håndbold rykker ned i 2. division.

20. april: Nordsjælland Håndbold og EH Aalborg appellerer DHF's afgørelse om nedrykning til Håndboldens Appelinstans.

21. april: Odder Håndbold følger trop og appellerer ligeledes klubbens nedrykning til 2. division.

27. april: Håndboldens Appelinstans sender en mail til alle klubber i ligaen og 1. division for herrer og damer. Klubberne anmodes om senest 29. april at komme med eventuelle bemærkninger til, at flere klubber er blevet tvangsnedrykket.

5. maj: Håndbolds Appelinstans kommer med sin kendelse og ophæver DHF's beslutning om, at sæsonen for ligaen og 1. division afsluttes uden at blive spillet færdig.

Kilder: DHF.