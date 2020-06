FAKTA: Sådan vil Divisionsforeningen få tilskuere på stadion

Socialdemokratiet har foreslået, at der skal kunne samles 500 personer til fodboldkampe, mens Venstre og De Radikale mener, at flere bør lukkes ind.

Ved at tage en række forholdsregler mener Divisionsforeningen, at langt flere end 500 tilskuere bør få adgang til stadion. Her er et udpluk af de initiativer, som Divisionsforeningen har fremlagt for politikerne:

* Tilskuerne skal ankomme til stadion i forskellige tidsintervaller.

* Klubbernes stadioner skal inddeles i sektioner, som Divisionsforeningen betegner som sale. Salenes tilskuere skal være fysisk adskilt før, under og efter kampene.

* Ved billetkøb skal fodboldfans præsenteres for et adfærdskodeks med anbefalet adfærd før, under og efter kampene.

* Klubben skal sikre sig kontaktinformationer på tilskuere, så klubben i tilfælde af smitte med coronavirus kan informere om og understøtte smitteopsporing.

* Personale sørger for, at retningslinjer overholdes før, under og efter kampene.

* Bodsalg og restauration skal følge myndighedernes retningslinjer.

* Hver klub skal udarbejde en plan for, hvordan protokollen overholdes.

Kilder: Divisionsforeningen.