FAKTA: Sådan tackler NFL coronapandemien

NFL kæmper som mange andre sportsgrene for at klare sig gennem coronapandemien og har derfor indført en lang række tiltag for at mindske risikoen for smitte.

For at undgå unødig rejseaktivitet og dermed øget smitterisiko sløjfede NFL alle træningskampene i optakten til sæsonen. Normalt spiller hvert hold fire træningskampe, hvor etablerede og særligt unge spillere kan få spilletid inden begyndelsen på sæsonen. Men i år var der ingen.

* Falsk tilskuerlyd.

Det er tilladt for NFL-klubberne at pumpe falsk tilskuerlyd ud af højttalerne for at skabe en følelse af normal stemning og en snert af hjemmebanefordel. Dog har klubberne fået strenge ordrer på ikke at spille højere end 70 decibel, og NFL vil holde et skarpt øje med, om reglerne bliver overholdt. Tiltaget gælder de stadioner, der er tomme eller kun delvist fyldte.

* Slut med maskotter og cheerleaders.

Alle personer, der ikke er vigtige for afviklingen af kampene, fjernes fra banen. Det betyder, at fans må kigge langt efter cheerleaders og maskotter, som ellers er fast inventar til de fleste af NFL-kampene i USA.

* Trøjebyt er bandlyst.

NFL-spillere gør ofte en dyd ud af posere for fotografer efter kampe med hinandens trøjer, hvor der gerne er tilføjet en lille personlig hilsen. Men i 2020-sæsonen må spillerne ikke bytte trøjer, og også håndtrykkene er væk. Spillerne må nemlig ikke stå nærmere end seks fod (1,8 meter) fra hinanden efter en kamp.

* Brug af elektroniske fløjter.

I stedet for at fylde fløjterne med luft fra lungerne og derved risikere at sprede bakterier har NFL skaffet et stort parti elektroniske fløjter. Lyden er stort set den samme, men fremkaldes i stedet ved et klik med tommelfingeren. Det er firmaet Fox 40, der står bag fløjten.

* Spillerne har egne flasker.

Under normale omstændigheder får spillerne ofte serveret læskedrikken Gatorade, når de sidder på sidelinjen, men sådan bliver det ikke i år. I stedet skal spillerne selv finde deres egne flasker og drikke af dem.

* To fly i stedet for et.

NFL-klubberne plejer at chartre et fly, når det skal have spillere, trænere og andre holdansatte med til udekampe, men i år opfordrer NFL klubberne til at chartre to fly, så der kan holdes afstand på flyet.

* Plan for coronanødstilfælde.

NFL-klubberne skal holde mindst tre hotelværelser tomme. De skal benyttes, i tilfælde af at en person fra truppen eller staben testes positive eller udviser symptomer. Desuden har NFL lavet en aftale med et selskab, der kan fragte smittede hjem med privatfly, så de ikke er i kontakt med resten af holdet.

Kilder: Washington Post, ESPN, NFL, CNN.