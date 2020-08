FAKTA: Sådan snød Verhagen sig til kontrakt i Viborg

* Viborg FF modtager 3. juli 2019, hvad man tror er en mail fra den internationale agentvirksomhed Stellar Group med tilbud om et samarbejde. Afsenderen er David Eyres ifølge mailen.

Anklageren Katrine Melgaard fremviste i retten dokumentation for svindlen. Her kan du læse, hvordan han snød:

Men hvordan lykkedes det den nu 26-årige hollænder at snyde en professionel fodboldklub til at tro, at han var en fodboldspiller, der var værd at give en kontrakt?

Det endte som en ren tilståelsessag, da fodboldspilleren Bernio Verhagen tirsdag ved Retten i Viborg indrømmede, at han havde bedraget fodboldklubben Viborg FF.

Også Lyngby Boldklub har modtaget en enslydende mail, men fatter mistanke og reagerer ikke på den. Angiveligt har andre danske klubber også modtaget den, men det blev ikke bekræftet i retten.

Viborg opdager ikke, at "stellargroup" faktisk hedder "stelllargroup" - altså med tre l'er - i mailadressen. I øvrigt kommer den fra et .co-domæne, mens Stellar Group anvender et .co.uk-domæne.

* Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, besvarer mailen og indleder dialog. I mailen har Stellar Group, som altså i virkeligheden er Verhagen, beskrevet virksomheden som en international agentvirksomhed, der blandt andre har Gareth Bale i stalden.

I mailen fremgår det, at virksomheden indledningsvist vil poste 450.000 euro i klubben, som samtidig skal skrive kontrakt med to af virksomhedens spillere mod lovning på at få halvdelen af den transfersum, som allerede er aftalt med den kinesiske klub Hebei Elite Football Club. Ydermere vil Stellar Group poste flere penge i klubben over tid, og mange penge når klubben kommer i Champions League, fremgår det af mailen.

* Viborg får også fremsendt pdf med den forhåndsindgåede aftale for Verhagen med den kinesiske klub, hvor hollænderen købes for 1,3 millioner dollar. Den anden spiller, som omtales, er Christian Moses. Han skal sælges videre for 350.000 dollar.

Viborg skal betale halvdelen af de to spilleres løn, mens de er i domkirkebyen, men Viborg får så også halvdelen af de omtalte transfersummer.

* Blandt beviserne er også korrespondancen mellem Jesper Fredberg og Stellar Group angående flybillet med videre til Verhagen, som opholder sig i Chile.

På et tidspunkt overgår korrespondancen til app'en WeChat, hvor Jesper Fredberg kommunikerer med "Stellar". Teknisk data fra telefonen har vist, at det var Bernio Verhagens telefon, der havde oprettet profilen "Stellar".

Det hele endte altså med, at Viborg indgik en kontrakt med Bernio Verhagen 5. november 2019, men man ophævede den 21 dage senere, da det gik op for klubben, at man var blevet svindlet.

Tirsdag tilstod Bernio Verhagen svindlen.

Kilder: Retten i Viborg