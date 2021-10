FAKTA: Sådan kvalificerer Danmark sig til fodbold-VM

Derfor er Danmark allerede sikret mindst en andenplads i gruppen. Andenpladsen giver adgang til VM-playoffkampe, hvor 12 hold kæmper om tre VM-billetter.

Det klart mest sandsynlige er dog, at Danmark vinder gruppen og snupper den direkte billet til den omdiskuterede slutrunde i Qatar. Her kan du læse om de mange muligheder, der er for, at VM-billetten kommer i hus.

Danmark mangler at møde Østrig (hjemme), Færøerne (hjemme) og Skotland (ude):

* Vinder Danmark en af de tre kampe, kvalificerer Danmark sig til VM.

* Danmark kan tillade sig at tabe til Østrig og Færøerne, men stadig snuppe VM-billetten med et enkelt point ude mod Skotland i den sidste kamp.

* Spiller Danmark uafgjort mod både Østrig og Færøerne og taber til Skotland, skal skotterne samtidig have hentet Danmarks aktuelle forspring i målforskellen på 21 mål for at fravriste Danmark førstepladsen.

* Danmark kan også komme til VM trods tre nederlag, hvis Skotland samtidig taber ude til Færøerne eller Moldova inden mødet med Danmark. I tilfælde af to uafgjorte skotske kampe mod Færøerne og Moldova kvalificerer Danmark sig til VM, selv om det måtte blive til nederlag mod Østrig og Færøerne.

* Statistik- og analysevirksomheden Gracenote har regnet sig frem til, at Danmark med 99,8 procents sikkerhed kvalificerer sig direkte til VM.