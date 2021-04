FAKTA: Sådan kommer du til fodboldkampe som tilskuer

Med i aftalen er genåbning for tilskuere på stadionerne. Her kan du se, hvordan du kan komme ind og overvære en fodboldkamp.

Et flertal af folketingets partier blev natten til fredag enige om en plan for yderligere genåbning fra 21. april.

* Aftalen gælder for fodboldkampe i Superligaen, herrernes 1. og 2. division, Gjensidige Kvindeligaen, kvindernes 1. division, pokalfinalerne for herrer og kvinder samt A-landskampe for både kvinde- og herrelandsholdet.

* Der må højst være 500 siddende tilskuere i sektioner, der er "klart adskilte", og hver sektion skal have egen ind- og udgang.

* Tilskuere skal sidde med mindst én meters afstand.

* Der er krav om coronapas, hvilket betyder, at tilskuere ved indgangen skal fremvise bevis på vaccination eller en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel.

* Der er samtidig krav om, at tilskuere er registreret med henblik på smitteopsporing. Registreringen sker, når man erhverver sig billet til kampen.

* Flere superligaklubber skriver på deres hjemmesider, at der hurtigst muligt vil komme informationer om, hvordan det kommer til at fungere rent praktisk.

Kilder: Justitsministeriet, Divisionsforeningen.