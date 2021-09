FAKTA: Sådan kom Danmarks PL-medaljer i hus

Her er et overblik over de danske medaljer ved legene i Tokyo:

21-årige Tobias Thorning Jørgensen, der har muskelsvind, vandt den individuelle dressurkonkurrence med et fremragende gennemløb, der gav scoren 78,9.

Da disciplinen hed kür, var danskeren endnu mere suveræn. Med en personlig rekord på 84,347 procent satte han alle konkurrenter til vægs og tog sin anden guldmedalje ved legene.

Taekwondo: Lisa Kjær Gjessing.

Gjessing vandt suverænt guld i kvindernes K44-klasse under 58 kilo med en finalesejr på 32-14 over britiske Beth Munro. Det var første gang, at taekwondo var på programmet ved PL.

* Sølv

Bordtennis: Peter Rosenmeier.

Peter Rosenmeier havde slået amerikaneren Ian Seidenfeld tidligere i turneringen, men måtte give fortabt i finalen. Rosenmeier har i hele sin karriere hentet i alt fem medaljer ved de paralympiske lege til Danmark.

* Bronze

Længdespring: Daniel Wagner.

Danskeren satte paralympisk rekord i sin klasse med et spring på 7,07 meter i den indledende runde. Det spring blev dog senere overgået to gange, og Wagner faldt ned på tredjepladsen. Det var tredje paralympiske lege i træk, at han vinder bronze i længdespring.

