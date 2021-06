FAKTA: Sådan kan avanceret pacemaker hjælpe Eriksen

Ifølge Hjerteforeningen er der tale om en avanceret pacemaker, der kan give et elektrisk stød for at stoppe livstruende anfald af hurtig hjerterytme fra hjertekamrene.

* ICD er en forkortelse for Implanterbar Cardioverter Defibrillator, hvilket betyder, at den er indopereret og kan afgive terapi og/eller stød (defibrillere) på hjertet for at genoprette normal hjerterytme.

* Ifølge foreningen kan en ICD-enhed behandle hjertestop på to måder:

- Overtage hjerterytmen: ICD-enheden pacer hurtigere end rytmeforstyrrelsen og overtager derved hjerterytmen. Det kan oftest stoppe rytmeforstyrrelsen, så der ikke behøves et stød. Man kan ikke mærke, når ICD'en pacer, men man kan godt blive utilpas af selve rytmeforstyrrelsen.

- Give et elektrisk stød: Det elektriske stød fra ICD-enheden nulstiller strømmen i hjertet og genopretter den normale hjerterytme. Hvis man ikke er besvimet af hjerterytmen, synes de fleste, det er meget smertefuldt, når ICD'en giver et stød i vågen tilstand. Nogle beskriver det som et kraftigt slag i brystet.

* Om operationen forklares det, at ICD-enheden bliver indopereret, så den ligger under huden.

* Derefter finder man det blodkar, hvor ICD-ledningen bliver ført igennem ned til hjertet. ICD-enheden er forbundet til hjertet med en ledning. Den skrues fast i højre hjertekammer.

