FAKTA: Sådan kan Danmark nå EM-semifinalerne

Men resultaterne i mellemrunden har maget det således, at kun et nederlag søndag mod Spanien kan forhindre Danmark i selv at kunne afgøre det i sidste mellemrundekamp mod Rusland tirsdag.

Efter Danmarks sejr over Sverige fredag er kun Rusland, Frankrig og Danmark i spil til at nå semifinalerne fra mellemrundegruppe 1. Montenegro, Spanien og Sverige er ude af det kapløb.

Russerne og franskmændene har hver syv point med én kamp tilbage af mellemrunden, mens Danmark har fire point med to kampe tilbage.

Her er en gennemgang af scenarierne i forbindelse med Danmarks kamp mod Spanien:

* Spanien vinder

Så er sagen ganske klar. De danske semifinaledrømme er knust, og Frankrig og Rusland får gruppens to billetter til slutkampene i weekenden. Danmark kan højst komme til at spille kampen om femtepladsen.

* Danmark vinder

Det vil sende Danmark op på seks point - blot ét point efter Rusland og Frankrig. Dermed vil en dansk sejr over Rusland i sidste runde tirsdag betyde dansk semifinaleplads.

* Uafgjort

Det er faktisk lige så brugbart som sejr. Danmark vil være to point efter Rusland og Frankrig, men en sejr over russerne i sidste kamp vil alligevel være lig med en dansk semifinaleplads.

Forklaring:

Hvis Frankrig samtidig slår eller spiller uafgjort med Sverige i sidste runde, vinder franskmændene gruppen med ni eller otte point. Danmark og Rusland ender, i tilfælde af dansk sejr indbyrdes, begge på syv point. Det vil give Danmark anden- og dermed semifinalepladsen som bedst indbyrdes af de to hold.

Taber Frankrig til Sverige, ender både Danmark, Rusland og Frankrig på syv point, såfremt Danmark slår russerne. I det tilfælde gælder det indbyrdes regnskab mellem alle tre hold.

Her vil Frankrig have hentet tre point med sejr over Danmark og uafgjort mod Rusland. Danskerne vil have hentet to point med sejren over Rusland, mens russerne kun vil have det ene point fra at have spillet uafgjort med Frankrig.

Det vil sige, at Frankrig og Danmark vil blive henholdsvis nummer ét og to i gruppen og stryge i semifinalerne.

Kilde: Women2020.ehf-euro.com.