FAKTA: Sådan har Danmark spillet sig i EM-semifinalen

I eftertiden vil kampen næppe blive husket for meget andet end Christian Eriksens hjertestop. Efter 42 målløse minutter i nationalarenaen falder fynboen om nær den ene sidelinje. Hurtigt står det klart, at den er helt gal. Holdkammeraterne kommer løbende for at hjælpe den danske fodboldstjerne, og det samme gør sundhedspersonale med hjertestartere, mens de danske spillere slår en ring om deres holdkammerat og ven. Siden forsøger Simon Kjær og Kasper Schmeichel at trøste Eriksens grådkvalte kæreste, før Eriksen efter at være blevet genoplivet bæres ud af Parken og køres med ambulance til Rigshospitalet.

Efter at have fået bekræftet fra hospitalet at Eriksens tilstand er stabil, vælger de danske spillere under pres fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) det bedste af to onder og genoptager kampen samme aften foran de lamslåede tilskuere i Parken. Finland tager sejren - Joel Pohjanpalo scorer efter 60 minutter på Finlands eneste afslutning i kampen. Pierre-Emile Højbjerg brænder et straffespark, og trods stort spillemæssigt overtag ender en uforglemmelig EM-premiere med et dansk nederlag.

* 17. juni, Danmark - Belgien 1-2, gruppekamp i Parken:

Landsholdet får uhørt stor opbakning fra tribunerne før, under og efter kampen - alle står bag holdet efter Eriksen-episoden fem dage forinden. Stemningen får et ekstra nøk, da Yussuf Poulsen allerede i det andet minut bringer Danmark foran. Trods stor dominans og spil på et tårnhøjt niveau er føringen kun på et mål ved pausen.

Verdensetterne skifter Kevin De Bruyne ind i pausen, og stjernen orkestrerer det belgiske comeback. Først udligner Romelu Lukaku, og siden plaffer Kevin De Bruyne belgierne på sejrskurs. Martin Braithwaite header på sammenføjningen i slutfasen, og Danmark må atter gå fra banen uden point.

* 21. juni, Danmark - Rusland 4-1, gruppekamp i Parken:

Scenariet for Danmark var næsten vind eller forsvind før den sidste gruppekamp. For selv en sejr kunne faktisk vise sig ikke at være nok, alt efter resultaterne i Finlands kamp mod Belgien og i de øvrige EM-grupper i forhold til treerregnskabet.

En magisk aften i Parken bliver sparket i gang med Mikkel Damsgaards forrygende langskudsmål i første halvleg. Da Rusland forærer Yussuf Poulsen et mål i begyndelsen af anden halvleg, ser det rigtig godt ud, men en hurtig russisk reducering ved Artem Dzyuba på straffespark skaber lidt uro. Aftenen ender dog lykkeligt. Først brager Andreas Christensen Danmark på 3-1, og EM-kometen Joakim Mæhle fuldender afklapsningen med et kontramål til 4-1.

Samtidig får Danmark den nødvendige belgiske hjælp i Sankt Petersborg, og Danmark er klar til ottendedelsfinalen som toer i gruppen. Efter sejren kører spillernes bus rundt i København og tager del af EM-festlighederne, inden bussen vender snuden mod landsholdslejren i Helsingør.

* 26. juni, Danmark - Wales 4-0, ottendedelsfinale i Amsterdam:

Særlige indrejseregler for danske fans kombineret med udelukkelse af walisiske fans giver Danmark endnu en hjemmebanefordel i den hollandske storby Amsterdam. På banen er der også dansk dominans, og der er ikke meget tvivl om kampens udfald.

Kasper Dolberg udnytter sin første startplads under EM til at stjæle rampelyset. Først pløkker han Danmark på 1-0 med et hårdt skud fra kanten af feltet i det 27. minut, og i begyndelsen af anden halvleg står han det rigtige sted, da bolden falder ned foran ham og bliver omsat til 2-0-målet. Mod et walisisk hold i opløsning får Joakim Mæhle og Martin Braithwaite til sidst udbygget føringen til de ydmygende cifre 4-0.

* 3. juli, Danmark - Tjekkiet, 2-1, kvartfinale i Baku:

I Aserbajdsjans varme hovedstad får Danmark igen opbakning fra flere fans end modstanderne. I omegnen af 1500 roligans anslås at have taget turen til det østligste af Europa, og de kan se Danmark få en drømmestart på kvartfinalen. Tjekkerne glemmer at dække Thomas Delaney op på et hjørnespark efter fem minutter, og den hovedstødsstærke midtbanespiller header Danmark i front.

Inden pausen bliver det 2-0, da Joakim Mæhle med et ydersideindlæg i verdensklasse finder Kasper Dolberg, som tæt under mål dårligt kan undgå at score. Med en reducering af farlige Patrik Schick tidligt i anden halvleg genetablerer tjekkerne spændingen, men det danske landshold kriger sejren hjem og er reelt tættere at udbygge føringen end en tjekkisk udligning.