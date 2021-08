FAKTA: Sådan gik det Danmark ved OL torsdag

Kvinder, anden runde: Nanna Koerstz Madsen og Emily Kristine Pedersen ligger på en delt andenplads i kvindernes olympiske golfturnering efter to runder. Begge danskere leverede fremragende på andendagen. Madsen og Pedersen gik henholdsvis syv og otte slag under par. Begge er de ni slag under i den samlede stilling og deler andenpladsen med indiske Aditi Ashok. Trioen er fire slag efter den førende spiller, amerikanske Nelly Korda.

* Skateboard:

Park, kvalifikation: Resultatmæssigt blev målsætningen om en finaleplads ikke nået for den 46-årige danske skater Rune Glifberg. Det så hurtigt svært ud for danskeren, der endte med at lave fejl i alle tre gennemløb. Glifberg skrev sig dog ind i historiebøgerne blot ved at stille op. Han var således den ældste debutant ved OL i Tokyo.

* Kajak:

500 meter enerkajak, finale: Emma Aastrand Jørgensen roede sig til sin anden bronzemedalje ved dette OL, da hun efter en stærk afslutning krydsede målstregen som nummer tre i finalen. Natten til tirsdag vandt hun også bronze i 200 meter enerkajak. Dermed sikrede hun Danmark den ottende medalje ved legene i Tokyo.

* Atletik:

Stafetløb, 4 x 100 meter, kvinder: Selv om det ikke blev til en plads i finalen for de fire løbere Mathilde U. Kramer, Astrid Glenner-Frandsen, Emma Beiter Bomme og Ida Karstoft, der endte som nummer syv i deres heat, kan de glæde sig over, at de satte ny dansk rekord i forsøget på at nå dertil. Det skete i tiden 43,51 sekunder.

Stafetløb, 4 x 100 meter, mænd: Otte hundrededele af et sekund var mændene fra at nå i en finale. Og når den umiddelbare skuffelse har lagt sig, kan de også glæde sig over at have sat ny dansk rekord. Næsten et helt sekund blev skåret af den hidtidige rekord med tiden 38,16 sekunder.

* Banecykling:

Omnium, mænd: Niklas Larsen. Danskeren var ikke for alvor i spil til medaljerne, da konkurrencen nærmede sig sin afslutning. I første disciplin, scratch, etablerede han det udbrud, som endte med at holde til mål. Han endte som nummer fem. I tempoløbet blev han nummer seks, mens han i udskilningsløbet måtte nøjes med en ottendeplads. Han var 18 point fra bronzepladsen før det afsluttende pointløb, og han lå længe anonymt i feltet, og først da det reelt var for sent, lykkedes det Larsen at vinde en omgang. Dermed sluttede han på en samlet femteplads med 11 point op til bronzemedaljen.

* Håndbold

Semifinale, mænd: Danmark-Spanien. Danmark var aldrig bagud i kampen, der blev vundet 27-23. Danskerne leverede fornemt forsvarsspil i første halvleg og holdt spanierne nede på ti scoringer, og den danske pauseføring kunne have været større end 14-10 med større effektivitet oppe foran. Spanierne havde tidligere i turneringen vist, at de kunne komme bagfra og vinde til sidst, og de gjorde et flot forsøg med en velspillende målmand i skikkelse af Gonzalo Pérez de Vargas som motor. Men danskerne red stormen af og trak fra igen i de sidste minutter. I lørdagens finale venter Frankrig, der i den anden semifinale besejrede Egypten 27-23.

