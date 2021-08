FAKTA: Sådan gik det Danmark ved OL tirsdag

200 meter enerkajak, semifinale og finale: Emma Aastrand Jørgensen. Sølvvinderen fra 2016 tog en sikker finaleplads med en andenplads i en stærk semifinale. I finalen troede Jørgensen, at hun havde vundet sølv efter suveræne Lisa Carrington, men et målfoto viste, at spanieren Teresa Portela var knap to hundrededele foran danskeren, der måtte nøjes med bronze. Jørgensen ror senere under OL 500 meter enerkajak, hvor hun vandt sølv i Rio i 2016.

*Sejlsport

49'er FX, medaljesejlads: Ida Marie Baad og Marie Thusgaard. Sejlerduoen fik en flot afslutning på OL med en fjerdeplads i medaljesejladsen. Dermed rykkede den danske båd to pladser frem i den samlede slutstilling, hvor den endte på en ottendeplads.

49'er, medaljesejlads: Jonas Warrer/Jakob Precht. Med en ottendeplads i medaljesejladsen sluttede duoen som nummer fem ved OL. Danskerne var ellers stadig med i medaljekapløbet inden sejladsen, men efter en god start røg de hurtigt ud af topstriden og var reelt aldrig tæt på en medalje.

Nacra 17, medaljesejlads: Lin Ea Cenholt/Christian Peter Lübeck. Danskerne var på sjettepladsen inden medaljesejladsen og uden medaljechance. Duoen leverede dog en flot afslutning og blev nummer to i medaljesejladsen, hvilket sikrede de to danskere en samlet fjerdeplads.

*Brydning

67-kiloklassen, ottendedelsfinale: Fredrik Bjerrehuus-Parviz Nasibov (Ukraine). Den 31-årige bryder tabte 1-5 til sin ukrainske modstander i første runde og skulle dermed håbe, at Nasibov ville nå finalen, da det i så fald ville sikre Bjerrehuus en bronzechance onsdag. Og ukraineren leverede varen, hvorfor Bjerrehuus onsdag har chancen for at bryde sig til OL-bronze. Det kræver to sejre over de to andre modstandere, som Nasibov besejrede på sin vej til finalen.

*Banecykling

4000 meter holdforfølgelsesløb, 1. runde: Danmark-Storbritannien. Frederik Rodenberg, Niklas Larsen, Rasmus Lund og Lasse Norman. Der var dramatik for alle pengene. Danmark var klart hurtigst og indhentede briterne, men heatet endte i et styrt, fordi danskerne kørte ind i den bageste brite, der var sat. Danskerne nåede aldrig i mål. Der fulgte en times usikkerhed om, hvem der kørte sig i finalen. Det bliver altså Danmark, der kører om guld mod Italien onsdag klokken 11.06 dansk tid.

*Håndbold

Kvartfinale, mænd: Danmark-Norge. Danmarks regerende olympiske mestre er klar til semifinalen ved legene i Tokyo. Mikkel Hansen og holdkammeraterne slog tirsdag Norge med 31-25 i kvartfinalen efter pauseføring på 13-12. Danmark møder torsdag Spanien i kampen om en plads i den olympiske finale. Spanien blev klar til semifinalen mod Danmark efter en dramatisk kamp mod Sverige, der endte med spansk sejr på 34-33.

*Ridning

Ridebanespringning, kvalifikation: Andreas Schou. Danskeren lavede to fejl og fik derudover en straf for tiden. I alt betød det ni strafpoint, og dermed klarede den danske ekvipage sig ikke videre som en af de 30 ekvipager, der kvalificerede sig til finalen.

Kilder: Ritzau, tokyo 2020, DIF. olym.dk.