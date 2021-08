FAKTA: Sådan gik det Danmark ved OL fredag

Følgende danskere var fredag i aktion ved OL i Tokyo:

* Golf

Kvinder, tredje runde: Nanna Koerstz Madsen og Emily Kristine Pedersen. Den danske duo kunne ikke helt leve op til torsdagens fremragende takter. Men Emily Pedersen gik en runde med fire birdies, tre bogeys og en score i et slag under par. Det placerer hende som en delt nummer tre sammen med tre andre spillere. Hun har fem slag op til den førende amerikaner, Nelly Korda, og to slag op til andenpladsen. Nanna Madsen gik sin runde i et slag over par, og hun er delt nummer syv med to slag op til Emily Pedersen og de andre på tredjepladsen før de sidste 18 huller.