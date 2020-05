FAKTA: Sådan fungerer dåselyd i Superligaen

Når Superligaen torsdag klokken 19 genstarter efter coronapausen med opgøret mellem AGF og Randers, bliver det med mulighed for at se kampen akkompagneret af dåselyd fra den tilskuerløse kamp.

Her følger en række fakta om den såkaldte dåselyd ved Discoverys fodboldtransmissioner:

* Følger man kampene på flow-tv på Canal 9 eller Eurosport 2, vil der kun være mulighed for at se kampen med reallyd. Streamer man via Dplay, kan man selv vælge, om man ønsker kunstig tilskuerlyd eller ej.

* Discovery forsøger at lave et kunstigt lydbillede, der er så neutralt som muligt. Lyden vil være renset for klubsange og klubråb, da man ikke vil risikere, at der bliver råbt navnet på en klub, der ikke er med i kampen.

* Samtidig vurderer Discovery, at det vil blive for subjektivt, hvis lydteknikeren skal gætte sig til, hvornår fans ville have sunget eller råbt på deres klub.

* Man vil ikke høre buhråb ved eksempelvis gule kort eller grimme tacklinger.

* Til hver enkelt kamp vil en lydtekniker sidde på plads. Teknikeren har forskellige lydspor, som kan vælges til og fra, og som der kan skrues op og ned for. Volumen får et nøk op, når der er større intensitet eller optræk til store chancer.

* Der sættes lyden af jubel på, når der bliver scoret mål, og lydteknikeren må være årvågen for at sætte lyden på i det sekund, bolden krydser målstregen.

* Lyden vil være differentieret, alt efter hvilken kamp der vises, da man er bevidst om, at der forskel på stemningen i eksempelvis AGF-Randers og Horsens-Hobro. Ambitionen er at ramme en lyd, der underbygger kampen og ikke forstyrrer.

* Der vil stadig være reallyd fra kampen, som så bliver blandet med den kunstige lyd.

* Det er hensigten at lægge kunstig lyd på alle superligakampe, så længe der ikke må komme tilskuere på stadion, men Discovery evaluerer løbende og kan vælge at droppe det, hvis det ikke fungerer godt nok.

Kilde: Discovery Networks.

Også rettighedshaveren Nent, der viser Superliga på 3+, TV3 Sport og TV3 Max, arbejder med planen om at lægge kunstig lyd på transmissionerne.