FAKTA: Sådan fungerer Nations League

I 2018 sparkede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) sit nye koncept Nations League i gang for at gøre op med landsholdsfodboldens mange testkampe. Torsdag starter turneringen for anden gang. Bliv klogere på den her:

* Niveau A, B og C har alle fire grupper med fire hold i hver. Niveau D har to grupper med henholdsvis tre og fire hold.

* Gruppekampene skal afvikles i september, oktober og november.

* De fire gruppevindere på A-niveau skal spille semifinale og finale om Nations League-trofæet og en stor pengepræmie.

* Holdenes placeringer får betydning for deres niveauinddeling i næste udgave af Nations League. Gruppevinderne i B, C og D rykker et niveau op, mens taberne i A, og B rykker ned. De fire gruppetabere i C skal ud i playoffkampe, hvor to hold i sidste ende vil rykke ned i D.

* Eksempelvis vandt Danmark sin gruppe på B-niveau i første udgave af Nations League og spiller derfor på A-niveau denne gang, hvor landsholdet er i gruppe med Belgien, England og Island.

Sådan kan man få en VM-livline via Nations League:

* Uefa har 13 pladser til VM i 2022 i Qatar. De ti første pladser bliver givet til gruppevinderne i VM-kvalifikationsgrupperne, der afvikles fra marts til november i 2021.

* De ti toere i kvalifikationsgrupperne plus to hold fra Nations League skal spille om de tre sidste pladser i marts 2022.

* De to hold fra Nations League, som kommer med i playoffkampene om VM-billetter, bliver de bedst rangerede gruppevindere fra Nations League, som ikke blev nummer et eller to i deres VM-kvalifikationsgruppe.

* Gruppevindere fra niveau A er bedre rangeret end vindere i niveau B, som igen er bedre rangeret end vinderne fra niveau C og så fremdeles.

Kilde: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).