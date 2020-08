FAKTA: Sådan forløb de seneste fem CL-finaler

Tottenham drømte om at vinde den største europæiske turnering for første gang, men holdet skulle hurtigt få modgang i finalen i Madrid.

Allerede efter et minut fik holdet et straffespark imod sig for hånd på bolden på kanten af feltet. Mohamed Salah scorede sikkert til 1-0.

Tottenham havde et par gode muligheder, blandt andet ved et nærgående frispark fra Christian Eriksen, men det var i stedet Divock Origi, der cementerede Liverpools sejr kort før tid med et resolut hug.

* 2018: Real Madrid - Liverpool 3-1.

Mohamed Salah havde været Liverpools helt store stjerne på vejen mod finalen, men kampen skulle blive kort for egypteren. Allerede efter en halv time måtte han udgå, efter Sergio Ramos havde trukket ham ned, så han skadede skulderen.

Fem minutter efter pausen kom Real foran 1-0, da keeper Loris Karius begik en brøler af rang. Han kastede bolden ud i benet på Karim Benzema, hvorefter bolden gik i mål.

Sadio Mané udlignede kort efter for Liverpool, men snart var Real igen foran, da den indskiftede Gareth Bale saksesparkede bolden i mål til 2-1 efter godt en time. Bale scorede det sidste mål på langskud, hvor Karius igen droppede.

* 2017: Real Madrid - Juventus 4-1.

Juventus var bedste hold i første halvleg, men efter pausen stod der Real Madrid på det meste. Cristiano Ronaldo bragte Real foran 1-0 efter 20 minutter, men Mario Mandzukic udlignede til 1-1 på en perle af en scoring.

Efter pausen scorede Real Madrid tre gange. Først trykkede Casemiro af fra distancen. Bolden ramte Sami Khedira og snød Gianluigi Buffon, og Real Madrid var foran 2-1. Ronaldo gjorde det til 3-1 med sin anden scoring i kampen, mens Marco Asensio stod for spaniernes sidste scoring.

* 2016: Real Madrid - Atlético Madrid 6-4 efter straffesparkskonkurrence.

For anden gang på tre sæsoner var finalen et anliggende mellem de to store Madrid-klubber, og igen trak Real Madrid sig ud som vinder efter en tæt kamp.

Sergio Ramos bragte Real foran efter et kvarter, og Yannick Ferreira Carrasco udlignede efter 79 minutter og fremtvang derved forlænget spilletid og siden straffesparkskonkurrence.

Her misbrugte Juanfran for Atlético, og da Real Madrid scorede på alle sine fem forsøg, var sejren hjemme.

* 2015: FC Barcelona - Juventus 3-1.

FC Barcelona kom på sejrskurs allerede efter fire minutter på Ivan Rakitic' mål, men Álvaro Morata bragte spændingen tilbage med 1-1-udligningen ti minutter efter pausen.

Italienerne spillede en fin kamp, men det var bare ikke nok. Luis Suarez scorede til 2-1 midtvejs i anden halvleg, og Neymar cementerede sejren i tillægstiden.