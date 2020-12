FAKTA: Sådan er spillernes EM-coronaboble

Her kan du blive klogere på, hvad det er, spillerne skal overholde:

Håndbold-EM i Danmark afvikles midt i en pandemi, og derfor er spillerne underlagt strenge coronarestriktioner under hele slutrunden for at minimere smittefare.

Da de landede i lufthavnen, blev de straks testet igen, hvorefter de i busser blev fragtet direkte til deres hoteller og isoleret på deres værelser, indtil der var kommet et negativt testsvar for den enkelte spiller.

Herefter er de indtrådt i den "røde zone", som gælder spillere, trænere og ledere omkring holdet, der skal færdes sammen.

* På hotellet

Hver enkelt nation er isoleret på sin egen etage på et hotel og må ikke forlade denne etage. På den må spillerne gerne færdes sammen, men de skal huske at bære mundbind og bruge håndsprit uden for egne værelser.

På intet tidspunkt må spillerne forlade hotellet - ud over til træning og kamp - eller være i kontakt med mennesker, som ikke er en del af deres "coronaboble". Så ingen besøg af familie og ingen snak med pressefolk eller sponsorer ud over via digitale forbindelser.

* Coronatest

I starten testes spillerne hver dag, og senere bliver det hver tredje dag.

En positiv test hos en spiller vil sende vedkommende i isolation på et særskilt hotel. Alle holdkammerater isoleres på deres respektive værelser og testes igen. Først når den enkelte spiller, træner eller leder har fået et negativt testsvar, må han/hun forlade værelset igen. Og alle skal testes yderligere de følgende dage.

Holdene bliver kun sendt ud af turneringen, hvis antallet af positive coronatest forhindrer, at der kan stilles hold.

* I hallen

Holdene har et omklædningsrum til rådighed i hallen, men der bades ikke efter træning og kamp. Spillerne tager efter endt kamp og træning direkte til hotellet, hvor de bader på egne værelser.

Omklædningsrummet kan bruges til evaluering før under og efter kamp, men derefter skal spillerne ud i bussen.

* Konsekvenser

Hvis en spiller forbryder sig mod coronaprotokollerne og for eksempel forlader hotellet, vil spilleren uden varsel blive smidt ud af turneringen.

Kilde: EHF