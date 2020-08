FAKTA: Sådan er FCM's vej til et europæisk gruppespil

For at realisere drømmen om at komme i et europæisk gruppespil for anden gang i klubbens historie skal FCM overvinde flere modstandere.

Således tager vejen til et gruppespil sig ud (bemærk at alle opgørene modsat sædvanen afgøres over én kamp grundet den sammenpressede kalender efter coronapausen):

* Champions League

FCM møder i anden kvalifikationsrunde til Champions League PFC Ludogorets fra Bulgarien på udebane. Vinderen af opgøret går videre til tredje kvalifikationsrunde.