FAKTA: Sådan endte hele håndbold-EM i Danmark

Danmark skulle have været vært i fællesskab med Norge, men coronapandemien fik Norge til at trække sig, mens Danmark nu tager hele EM på sine skuldre.

Mandag blev det officielt, at kvindernes håndbold-EM i december kan afvikles i Danmark, efter at regeringen og myndighederne nu har sagt god for arrangementet.

Her er den lange og bumlede vej til EM-klarmeldingen:

* I september droppede de norske arrangører planerne om at fordele den norske del af EM på tre værtsbyer. I stedet blev alle kampene placeret i Trondheim for at undgå unødig rejseaktivitet.

* De forskellige coronaregler i de to værtslande ville få direkte indflydelse på afviklingen af turneringen. Hvis en spiller blev smittet under EM i Norge, ville hele holdet blive smidt ud af turneringen. Det samme ville holdets seneste modstander. I Danmark er det kun den smittede spiller selv, der skal i karantæne.

* Præsidenten for Norges Håndboldforbund, Kåre Geir Lio, sagde i oktober, at nordmændene kunne blive tvunget til at opgive værtskabet, hvis ikke myndighederne ville lempe kravene.

* Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) slog samtidig fast, at man arbejdede på et fælles reglement for de to værtslande under EM. Men de norske myndigheder har ikke været villige til at fire på sine krav.

* Mandag 16. november - mindre end tre uger før EM-starten - trak Norge sig endegyldigt som medvært for slutrunden.

* Samme dag lyder meldingen fra Kolding, at man godt vil kunne huse den del af EM, som skulle være afviklet i Norge, men DHF tøver med at give endeligt tilsagn. Det skyldes dels, at finansieringen til at overtage Norges del skal komme fra enten EHF, regeringen eller en sponsor, mens der også ventes på grønt lys til at udvide turneringen på dansk grund fra de danske myndigheder og regeringen.

* 17. september udtrykker både Socialdemokratiet og Venstre opbakning til et EM på dansk grund. Men regeringens godkendelse lader vente på sig.

* 19. november siger DHF-formand Per Bertelsen, at man havde håbet på svar fra regeringen om formiddagen, men at man endnu ikke har hørt noget. På det tidspunkt er der to uger til EM-åbningskampen.

* 21. november "truer" Bertelsen med at smide håndklædet i ringen og meddele EHF, at man ikke kan afholde EM i Danmark. Kulturminister Joy Mogensen siger, at man i regeringen fortsat gør alt for at finde en løsning, så der kan afholdes EM i Danmark. Oppositionspartierne siger til DR, at regeringen er nødt til at give DHF et svar meget hurtigt.

* 22. november holder DHF bestyrelsesmøde for at afklare, om man skal trække sig som EM-vært. Man beslutter at arbejde videre med at planlægge EM og håbe på grønt lys snarest. Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Sport Event Denmark lægger alle pres på regeringen for at godkende arrangementet.

* 23. november: Kulturminister Joy Mogensen bekræfter, at hele EM-slutrunden kan spilles på dansk grund.

Kilder: NTB, DHF, Ritzau