FAKTA: Sådan bliver håndboldsæsonen afgjort

Men det sidste punktum er langt fra sat, efter at Håndboldens Appelinstans tirsdag valgte at ophæve DHF's beslutning.

7. april besluttede Udvalget for Professionel Håndbold under Dansk Håndbold Forbund (DHF) at afslutte ligaen og 1. division som følge af coronapandemien.

Derfor er det endnu ikke sikkert, at herrernes DM-guld havner i Aalborg, damernes i Esbjerg, mens Nordsjælland Håndbold og EH Aalborg rykker ud af den bedste række for henholdsvis herrer og damer.

Det er de nedrykkede klubber, der har taget sagen til appelinstansen og nu fået medhold i, at den oprindelige DHF-beslutning er ugyldig.

Her får du et overblik over kendelsen, samt hvad der kommer til at ske fremover:

* Det siger kendelsen fra Håndboldens Appelinstans:

"Den af Udvalget for Professionel Håndbold den 7. april 2020 trufne afgørelse er ugyldig og ophæves hermed".

Kendelsen forholder sig ikke til spørgsmålet om nedrykning eller andre sportslige afgørelser.

* Det skal ske nu:

I stedet overgår spørgsmålet om sæsonafslutningen til Dansk Håndbold Forbunds (DHF) repræsentantskab, der udgøres af udvalgte repræsentanter for samtlige landets håndboldklubber.

* Det kan parterne også gøre:

Sagens parter kan inden for fire uger vælge at appellere afgørelsen fra Håndboldens Appelinstans til appelinstansen hos Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Kilder: Håndboldens Appelinstans, DHF, Divisionsforeningen.