FAKTA: Sådan blev Mikkel Hansen lokket til Aalborg

- Tankerne har ulmet i nogle år. Når Mikkel spiller i Paris, som er en af de største klubber i verden, så er det selvfølgelig sin sag bare at sige: Skal vi ikke tage ham? Til at starte med troede jeg egentlig, at Mikkel ville afslutte sin karriere i udlandet.

Her fortæller Aalborg-direktør Jan Larsen om forløbet:

- Jeg har kendt hans agent, Claus Flensborg, i mange år, og han kender selvfølgelig rigtig mange i håndboldverdenen. Man går jo og snakker med hinanden løbende, og gennem de samtaler fandt vi ud af, at det måske ikke var umuligt at få Mikkel til Aalborg.

* Kontakten til Mikkel Hansen:

- Drøftelserne startede i efteråret, og vi har løbende haft en dialog. Pandemien har gjort det lidt sværere, for man kan ikke bare flyve lidt frem og tilbage for at snakke.

- Vi sagde: "Hvis vi kontinuerligt skal være med i toppen af Europa, skal vi have en spiller eller tre med høj klasse." Det projekt kunne Mikkel godt se sig selv i.

- Selvfølgelig har det taget noget tid. Men fra start var der en følelse af, at det kan være det rigtige for begge parter. Der var en god kemi og vi kunne mærke, at vi kom tættere og tættere på hinanden.

* De sidste skridt:

- Jeg har været i gamet i mange år og havde på forhånd en idé om, hvad han skulle have i løn. Men selvfølgelig skulle vi forhandle, og mange ting skal falde på plads, når man skal hente en spiller af den kaliber.

- Især Claus Flensborg og jeg har arbejdet på, hvordan sådan en aftale kunne se ud. Derefter har Mikkel været inde over, så vi til sidst kunne strikke en aftale sammen, som Mikkel og vi er tilfredse med.

* Kontrakten:

- Han er suverænt den dyreste, vi nogensinde har skrevet kontrakt med, og han er da stensikkert også den dyreste spiller i den danske liga.

- Men jeg synes faktisk, det er forkert at sige, at han er dyr. Han får lige nøjagtig den løn, han fortjener. Det er rigtig mange penge, men jeg er 100 procent sikker på, at de er godt givet ud.