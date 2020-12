FAKTA: Sådan afvikles finaleweekenden ved EM

EM i kvindehåndbold går ind i sin afsluttende fase, og Danmark er med, når Jyske Bank Boxen i Herning danner rammen om finaleweekenden fra fredag aften.

Her er et overblik over, hvordan de fem resterende kampe afvikles:

* Fredag

Kamp om femtepladsen: Rusland - Holland (klokken 15.30).