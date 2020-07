FAKTA: Real Madrids mange titler

Da Real Madrid torsdag besejrede Villarreal med 2-1, sikrede hovedstadsklubben sig det spanske mesterskab i fodbold for 34. gang, selv om der resterer en spillerunde i Primera Division.

Her er et overblik over de vigtigste trofæer i Real Madrids pokalskab.

Spansk mesterskab: 34 (Barcelona: 26).

Spansk pokalturnering: 19 (Barcelona: 30).

Champions League/Mesterholdenes Europa Cup: 13 (Barcelona: 5).

VM for klubhold: 7 (Barcelona: 3).

Kilder: realmadrid.com og fcbarcelona.com