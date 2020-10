FAKTA: Reaktioner på Solbakken-fyring i FCK

Flemming Østergaard, tidligere formand i Parken, til B.T.:

- Det kommer som en kæmpe overraskelse for mig. Det er jo altid en bestyrelse og en ejerkreds, der bestemmer, hvad der skal ske. Men jeg vil da være uærlig, hvis jeg sagde, at jeg ikke var overrasket. Og timingen er i mine øjne ikke optimal. Ståle har før bevist, at han kan vende en situation.

Peter Schmeichel, tidligere målmand, på Twitter (oversat fra engelsk):

- En sørgelig dag for dansk klubfodbold. Ståle Solbakken er blevet fyret af FC København. Han har stået bag så meget godt i sine mange år i Danmark, og han vil blive savnet.

Jesper Grønkjær, tidligere FCK-spiller og nuværende TV3-kommentator:

- Tak Ståle. Du var en inspiration i vores tid sammen. Du løftede FC København til et niveau, som ingen havde kunne regne med. Stor motivator, taktisk indsigt, forlangende og et fantastisk ansigt for Superligaen og dansk fodbold. Held og lykke Ståle.

Allan Olsen, Ekstra Bladets sportschef:

... fyringen er selv i fodboldverdenen noget af et chok. Måske ikke sensationel, men alligevel en stor overraskelse. Til gengæld vil jeg for en gangs skyld klaske dette prædikat i røven af en trænerfyring: Det ligner panik!

Michel Wikkelsø Davidsen, fodboldredaktør på B.T.:

- Ståle Solbakken skulle i mine øjne have den snor - og jeg mener også, at den burde have været længere. Bo Rygaard afslog snak om timing, men for mig er den essentiel - og det her er den helt forkerte timing.

Thomas Thomasberg, cheftræner i Randers FC, til bold.dk:

- Der er ingen tvivl om, at jeg var overrasket, da jeg læste nyheden. Selv om der selvfølgelig har været noget modvind derovre, så tror jeg da, vi alle sammen er lidt overraskede, fordi Ståle var jo nærmest FCK.

Carsten Werge, TV3's fodboldkommentator, på Facebook:

- Første gang FCK's ledelse viser sig offentligt ovenpå flyverskjul i modvindsperioden, er det med den drastiske fyring af Solbakken. Men okay, selvmål er jo en del af gamet!

Kilder: Facebook, Twitter, B.T., Ekstra Bladet og bold.dk.