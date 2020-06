FAKTA: Puljerne til Superligaens afslutning

Det blev en dramatisk sidste grundspilsrunde for flere superligaklubber, der i slutfasen vendte op og ned på flere ting.

Men der er nu sat facitstreger under grundspillet, og her er overblikket over, hvordan puljerne til sæsonafslutningen ser ud. Tallene forrest angiver placeringen i grundspillet:

* Mesterskabsspillet (10 kampe, alle mødes ude og hjemme):

1. FC Midtjylland, 65 point.