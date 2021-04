FAKTA: Pandemi giver ubesvarede spørgsmål 100 dage før OL

De paralympiske lege begynder 24. august og varer til 5. september. Lidt over 4000 paralympiske atleter forventes at finde vej til Tokyo. De skal kæmpe om medaljer i 22 sportsgrene med 540 forskellige discipliner eller klasser.

* Må der komme tilskuere til konkurrencerne?

Der må ikke komme udenlandske tilskuere til OL af frygt for, at forskellige coronamutationer vil blive spredt i Japan. OL-arrangørerne har tidligere oplyst, at de i løbet af april vil melde ud, hvor mange tilskuere de forventer, der vil komme ind at se de forskellige konkurrencer.

* Skal alle atleter vaccineres mod covid-19?

Nej. Arrangørerne vil lave sikkerhedsprotokoller, der skal sørge for sikre lege, uanset om alle atleter er vaccineret. De protokoller skal alle atleter følge, uanset om de er vaccineret eller ej. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) opfordrer på det kraftigste alle atleter til at blive vaccineret.

* Hvad indebærer OL-coronaprotokollen?

Der er fortsat ikke offentliggjort en hel protokol gældende for tilskuere, atleter, ledere, frivillige og andre omkring OL. Foreløbig er det meldt ud, at alle tilskuere skal holde to meters afstand til hinanden, og de må ikke råbe eller synge, men kun klappe under konkurrencerne. Mundbind er obligatorisk for alle. Alle atleter skal coronatestes mindst hver fjerde dag.

Det forventes, at der senere i april vil blive præsenteret en så godt som komplet coronaprotokol.

* Er den olympiske ild kommet til Japan?

Ja. Den påbegyndte sin rundtur i landet 25. marts. Hvis ikke coronapandemien spænder ben for planerne, skal cirka 10.000 forskellige personer løbe med OL-flammen i de 121 dage op til OL-åbningsceremonien. Flammen skal igennem Japans 47 præfekturer.

* Hvor mange danske atleter skal med til legene?

Danmarks Idrætsforbund forventer, at der vil være mellem 90 og 100 danske OL-atleter i Tokyo. Det endelige tal afhænger af de afsluttende kvalifikationskonkurrencer. Ved OL i Rio i 2016 var der 120 danske atleter.

Kilder: AFP, Reuters, Ritzau og Danmarks Idrætsforbund.