FAKTA: Otte danskere er til start i Le Mans

Der er ikke tale om deltagerrekord, men Danmark er flot repræsenteret med otte deltagere, når 24-timers-løbet Le Mans begynder lørdag klokken 14.30.

Her følger et overblik over danskerne (i parentes hold og bil):

P2-klasse (næstbedste):

* Mikkel Jensen (G Drive Racing / Aurus 01-Gibson). Nummer 26.