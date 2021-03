FAKTA: OL-ranglisten lukker i midten af juni

* Ranglisten baseres på resultater fra 29. april 2019 til 15. marts 2020 og 4. januar 2021 til 13. juni 2021.

* Swiss Open er første turnering i 2021 med OL-ranglistepoint på spil, mens Singapore Open, der slutter 6. juni, er sidste mulighed for at indsamle point til kvalifikationen, som det ser ud nu.

* Kun udvalgte turneringer i den kommende periode har betydning for OL-kvalifikationen. Eksempelvis har All England ingen betydning i den henseende, da den blev afviklet i 2020. Det havde de tre badmintonturneringer i januar i Thailand heller ikke.

* 38 spillere deltager i hver singlerække ved OL, mens 16 par deltager i hver doublerække.

* Hvert land må maksimalt stille med to singlespillere eller doublekonstellationer i hver kategori ved OL. For at det kan lade sig gøre, skal to spillere fra det pågældende land ende i top-16 i single eller top-8 i double på verdensranglisten.

* Det Internationale Badmintonforbunds fem kontinentale forbund er garanteret mindst en deltager i hver singlerække.

* Det Internationale Badmintonforbunds fem kontinentale forbund er garanteret mindst en deltager i hver doublerække. Det kræver dog, at de er placeret i top-50.

Kilder: Det Internationale Badmintonforbund, Den Internationale Olympiske Komité.