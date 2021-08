FAKTA: OL-forstærkninger er hentet på øverste hylde

Syv nye spillere er kommet til siden VM i forsommeren, og landstræner Heinz Ehlers kan glæde sig over, at det alle ligner klare forstærkninger.

Her er de syv, der kan hjælpe med at skyde Danmark til OL for første gang:

* Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets):

Landstrænerens søn er selv på NHL-niveau en spiller i topklasse med et skøjteløb, der hører til i allerhøjeste kategori. Lavede lige knap et point i snit per kamp i sidste sæson og har store individuelle kvaliteter. Var senest med på landsholdet ved VM i 2017.

* Oliver Bjorkstrand (Columbus Blue Jackets):

Hans spillestil er mindre spektakulær end Ehlers', men det tidligere Herning-talent er en ægte målscorer med afslutningsevner i topklasse. Bjorkstrand skyder hurtigt og præcist og blev klar topscorer for Columbus i sidste sæson. Skal efter planen udgøre landsholdets førstekæde med Ehlers og Frans Nielsen.

* Frans Nielsen (klubløs):

Spillede ikke meget i Detroit i sidste sæson, men den manglende kampform bør være af mindre betydning på et tidspunkt, hvor ishockeysæsonen ikke er startet, og alle derfor er i samme båd. Den 37-årige veteran skal med sin enorme erfaring dirigere de to lyntog Ehlers og Bjorkstrand og håber at komme til OL som en sidste mission med landsholdet.

* Peter Regin (Ambri-Piotta):

Var skadet under VM, men nu er landsholdets kaptajn tilbage i topform og bliver på ny en samlende figur på det danske hold. Måske er Regin ikke helt så målsøgende som tidligere, men er til gengæld blevet en endnu bedre holdspiller og fremstår som et af dansk ishockeys klogeste hoveder på isen. Bliver formentlig center i en kæde med Nicklas Jensen og Mikkel Bødker.

* Philip Larsen (Ufa):

Fysisk bliver Larsen aldrig et monster, men han opvejer det ved at være en af de bedste offensive backer i europæisk ishockey. Har fornem teknik og stort overblik og er ikke mindst i powerplay et vigtigt våben. Bør være en mægtig forstærkning af den danske backkæde.

* Joachim Blichfeld (San Jose Sharks):

Den 23-årige frederikshavner kæmper for at bide side fast i NHL efter at have brilleret på juniorniveau i Canada og på det danske U20-landshold. Blichfeld har med sit skarpe skud og sin målnæse potentialet til at blive dansk ishockeys næste store målscorer. OL-kvalifikationen bliver hans første vigtige opgave med A-landsholdet.

* Patrick Russell (Linköping):

Efter en tid som trupspiller i NHL er Russell tilbage i Europa, hvor han nu skal føre sig frem i den svenske storklub Linköping. En hårdtarbejdende, fysisk stærk forward med et drøn af et skud, som han i de senere år for sjældent har haft mulighed for at demonstrere. Får igen en rolle som nærkampstærk bølgebryder i en af de nederste kæder.