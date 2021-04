FAKTA: Ny udbryderliga skal begynde i august

En ny udbryderturnering ved navnet Super League ønsker at blive en realitet i europæisk fodbold.

Læs mere om den her:

* Turneringen inkluderer seks klubber fra Premier League, der tæller Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham.

* Fra Spanien deltager klubberne Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid.

* De italienske klubber Inter Milan, Juventus og AC Milan er også med om bord.

* Klubberne søger yderligere tre storklubber, der vil slutte sig til de stiftende klubber.

* Turneringen skal have i alt 20 hold. De sidste fem hold skal kvalificere sig for at være med.

* Kampene skal spilles midt på ugen, så holdene fortsat kan spille i deres hjemlige ligaer.

* Ligaen skal efter planen starte i august, hvor holdene bliver delt ind i to grupper med hver ti hold, der alle møder hinanden ude og hjemme.

* De tre bedste hold i hver gruppe går videre til kvartfinalerne, mens fjerde- og femtepladsen spiller om de to sidste kvartfinalepladser.

* De stiftende klubber får udbetalt et engangsbeløb på 3,5 milliarder euro til at støtte infrastrukturplaner og modregne omkostninger i forbindelse med pandemien. Beløbet svarer til cirka 26 milliarder danske kroner.

* Der er desuden planer om en Super League for kvinder.

* Florentino Pérez, der er præsident i Real Madrid, bliver formand for Super League.

* Joel Glazer, der er bestyrelsesformand for Manchester United, og Andrea Agnelli, der er bestyrelsesformand for Juventus, bliver næstformænd for Super League.

Kilder: Reuters, AFP