FAKTA: Nicki Billes mange skandalesager

Den tidligere landsholdsspiller er tiltalt for trusler mod en person med et luft- og fjedervåben, besiddelse af kokain, knytnæveslag mod en dørmand og trusler om vold over for en sygeplejerske.

Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Det er dog langtfra første gang, at angriberen, der har spillet i mange klubber i ind- og udland, bliver beskyldt for at bryde loven.

Her kan du læse om Nicki Bille s tidligere sager:

* I juni 2018 blev Nicki Bille anholdt i Monaco for at have taget kvælertag på en veninde og slået en anden kvinde, der forsøgte at stoppe ham. Kort efter modtog han sin dom på 30 dages fængsel og blev efterfølgende løst fra sin kontrakt i græske Panionios.

* I april 2014 blev den daværende Rosenborg-angriber anholdt i København for gadeuorden og bed i forbindelse med anholdelsen en betjent i armen.

Et år senere, og efter at være skiftet til franske Evian, faldt dommen på 60 dages betinget fængsel for blandt andet vold mod tjenestemand i funktion. Han blev ikke fyret af den franske klub.

* Angriberen røg i detentionen i Norge i september 2013 efter at have lavet ballade på et værtshus. Han slap med en bøde på 10.000 norske kroner.

* I marts 2009 fik den dengang 21-årige Bille 40 dages betinget fængsel for at have uddelt knytnæveslag. Dommen blev gjort betinget af 50 timers samfundstjeneste.

Kilder: B.T., Ritzau.