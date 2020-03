FAKTA: Nations League kan hjælpe Danmark til VM i Qatar

De ti nationer, der slutter på andenpladsen, er klar til en playoffturnering, hvor 12 nationer dyster om de sidste tre VM-billetter i to knald eller fald-runder.

De to sidste pladser i denne playoffturnering går til de to bedste nationer i Nations League, som ikke allerede er direkte kvalificeret til VM via førstepladsen i VM-kvalifikationen eller er klar til playoffrunden gennem andenpladsen i VM-kvalifikationen.

Danmark er i Nations League placeret blandt de 16 bedste nationer i det øverste lag, League A.

Da det må forventes, at de fleste nationer fra dette lag slutter blandt de to bedste hold i deres respektive grupper i VM-kvalifikationen, er der en god sandsynlighed for, at Danmark ad denne vej kommer med i playoffturneringen, hvis det ikke lykkes Danmark at slutte blandt de to bedste i VM-kvalifikationsgruppen.

Derfor var det af vital betydning, at Danmark vandt sin gruppe i næstbedste lag i den seneste udgave af Nations League, da det var lig med oprykning til det bedste lag.

De 16 nationer i League A parres i fire grupper. Her følger de fire seedningslag.

1: Portugal, Holland, England og Schweiz.

2. Belgien, Frankrig, Spanien og Italien.

3. Bosnien/Hercegovina, Ukraine, Danmark og Sverige.

4. Kroatien, Polen, Tyskland og Island.

Gruppespillet afvikles fra september til november i 2020.

Kilde: Uefa og DBU.