FAKTA: Messi kan vinde årets anden store fodboldpris

Mandag aften bliver verdens bedste fodboldspiller afsløret i den anden af fodbolden to store årlige kåringer.

Der er tale om fodboldprisen Ballon d'Or, som uddeles i Paris. Det er France Football, der står for prisen, og det er journalister, der beskæftiger sig med fodbold, der afgiver stemmerne.

I år er den danske fodboldspiller Pernille Harder blandt de 20 kvindelige nominerede, og det er andet år i træk, at den danske landsholdsstjerne er nomineret til prisen.

Til mændenes pris er der 30 nominerede, heriblandt Kylian Mbappé, Lionel Messi, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo og Eden Hazard.

Messi blev tidligere på året af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) kåret som verdens bedste fodboldspiller i sæsonen 2018/19 ved "The Best Fifa Football Awards".

Tidligere var Fifas kåring en del af den prestigefulde kåring Fifa Ballon d'Or i samarbejde med fodboldmagasinet France Football.

Kontrakten mellem parterne udløb dog, og Fifa genetablerede sin egen kåring i fodboldverdenen.

Her kan du læse om de to forskellige fodboldpriser:

Fifa - The Best Fifa Football Awards:

* Genetableret: 2017

* Priser: Verdens bedste mandlige og kvindelige fodboldspiller for den forgangne sæson kåres, ligesom også verdens bedste træner for mænd og kvinder kåres. Derudover en række andre priser.

* Stemmer: En kombineret proces med afgivelse af stemmer. Landsholdsanførere (25 procent), landstrænere (25 procent), fodboldfans online (25 procent) og en udvalgt gruppe af medier (25 procent).

France Football - Ballon d'Or:

* Genetableret: 2016

* Stemmer: Ballon d'Or kåres af udvalgte fodboldjournalister, der repræsenterer forskellige nationer.

De to kåringers historie:

* 1956: France Football uddeler "Ballon d'Or-prisen" for første gang. Prisen bliver også kendt som kåringen af Europas bedste fodboldspiller, som danske Allan Simonsen modtog i 1977.

* 1991: Fifa etablerer sin "Fifa World Player of the Year".

* 1995: Ballon d'Or-prisen har hidtil kun kunnet gå til en europæisk fodboldspiller. Det besluttes at ikke-europærere kan vinde prisen, hvis de spiller i en europæisk klub.

* 2007: Ballon d'Or etablerer et mere globalt format, og vinderne af Fifa -prisen og Ballon d'Or er identiske.

* 2010: Fifa og Ballon d'Or fusionerer deres priser, så kåring af den bedste fodboldspiller hedder " Fifa Ballon d'Or". Den første pris gives for året 2010. FC Barcelonas Lionel Messi vinder prisen fire gange (2010, 2011, 2012, 2015). Cristiano Ronaldo vinder prisen to gange (2013, 2014). Både landsholdsanførere- og trænere samt fodboldjournalister deltager i kåringen. De to spillere nåede også at vinde Ballon d'Or-prisen en gang hver før fusionen med Fifa.

* 2016: France Football uddeler igen Ballon d'Or-prisen alene for året 2016. Cristiano Ronaldo vinder den første udgave af prisens nye format, hvor kun fodboldjournalister deltager i kåringen.

* 2017: Fifa etablerer sin nye række af priser under navnet "The Best Fifa Football Awards". Her er både landsholdsanførere- og trænere samt fodboldfans og journalister med til at stemme om vinderne.

Kilder: Fifa, express.co.uk, totalsportek.com