FAKTA: Lønnedgang rammer fodbolden midt i coronakrise

Det skyldes, at fodboldklubber over det meste af Europa er presset på økonomien. Omsætningen er faldet, da ligaerne er suspenderet og ligger brak.

Lønnedgang er de seneste dage blevet et hedt tema inden for fodbolden, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Flere spillere har accepteret at gå ned i løn, mens andre har mistet deres job.

Her er et overblik over situationen i en række udvalgte europæiske klubber:

* Borussia Mönchengladbach.

Fodboldspillere, trænere og ledelse har accepteret en lønnedgang, så den tyske bundesligaklub kan klare sig igennem coronakrisen.

Ifølge avisen Rheinische Post betyder lønnedgangen, at klubben sparer mere end en million euro (7,5 millioner kroner) om måneden. Det betyder, at Mönchengladbach indtil videre undgår at fyre i organisationen.

* Brann.

Fodboldklubben fra Bergen i Norge sparer 20 procent på lønbudgettet blandt spillere, trænere og ledere. De har alle accepteret at ofre en stor bid af månedslønnen.

- Det er bred enighed i spillertruppen om, at dette var den bedste løsning. Situationen påvirker alle, og alle kunne se det store billede og mener, at der måtte gøres noget, siger målmand Håkan Opdal til klubbens hjemmeside.

Trods lønbesparelsen har Brann set sig nødsaget til at sende 25 medarbejdere hjem.

* Sion.

Der er udbrudt kaos i den schweiziske fodboldklub, der har ophævet kontrakterne med ni spillere, skriver avisen Blick.

Onsdag fik Sion-spillerne et brev om, at de alle skulle acceptere at komme over på korttidskontrakter.

Flere spillere ville dog have juridisk rådgivning, før de accepterede de nye vilkår. Spillerne nåede dog ikke at svare inden fristen, og derfor er de nu blevet fritstillet, skriver avisen.

* Hearts.

Spillere, trænere og hjælpere i den skotske fodboldklub blev onsdag bedt om at gå 50 procent ned i løn med virkning fra april i et forsøg på at sænke omkostningerne.

- Reduktionen i klubbens indkomst er ikke holdbar, uden at der bliver taget øjeblikkelige skridt til at reducere personaleomkostninger og andre udgifter, sagde klubejer Ann Budge onsdag til klubbens hjemmeside.

Det er endnu uvist, om spillerne har accepteret at få halveret lønnen.

Kilder: NTB, Blick, Rheinische Post, Hearts.