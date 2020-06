FAKTA: Liverpool har vundet sit første mesterskab i 30 år

For første gang i 30 år har Liverpool vundet det engelske mesterskab. Det er 19. gang i historien, at Liverpool slutter øverst i den bedste engelske række.

Her er et overblik over Liverpools største titler:

* 19 engelske mesterskaber (1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020).